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Найденные на чердаке портреты турецких султанов оценили в миллионы рублей

В Шотландии на чердаке нашли старинные картины за 70 тысяч фунтов стерлингов

Фото: Sotheby’s

На чердаке особняка в Шотландии нашли старинные портреты правителей Османской империи, стоимость которых оценили в 50-70 тысяч фунтов стерлингов (5,2 — 7,3 миллиона рублей). Об этом пишет турецкое издание Ahval News.

Картины хранились в особняке в районе города Джедборо в Шотландии. На полотнах изображены султан Сулейман I Великолепный, правивший Османской империей в XVI веке, султан Баязид I Молниеносный, годы правления которого пришлись на конец XIV века, и султан Баязид II, который взошел на престол в 1481 году.

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Глава шотландского отделения аукционного дома Sotheby’s Дэвид Макдоналд назвал находку невероятной. Он полагает, что портреты были приобретены в XVII веке третьим графом Лотиана во время путешествия по Европе. Ожидается, что они будут выставлены на торги 20 января.

Ранее сообщалось, что считавшаяся давно утерянной картина XVII века кисти известного художника Чезаре Дандини найдена в церкви американского города Нью-Рошель, штат Нью-Йорк. Представители церкви заявили, что картину пожертвовал в начале 1960-х годов бывший монсеньор (титул высшего католического духовенства), который купил ее у неустановленной картинной галереи в Лондоне.

Олег Парамонов
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