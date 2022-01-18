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Вице-канцлер ФРГ сравнил ситуацию вокруг Украины с холодной войной

Вице-канцлер ФРГ Хабек: ситуация тревожная, и вопросы поддержки Украины принимает НАТО
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Globallookpress.com

Ситуация вокруг границы с Украиной, где сконцентрированы российские военные силы, сейчас крайне опасна — подобной не было даже во времена холодной войны. Такое сравнение на пресс-конференции в Гамбурге привел вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, передает «Интерфакс».

«Россия тоже дружественная страна, но ситуация чрезвычайно тревожная, и вопросы поддержки украинской армии принимает альянс НАТО», — заметил он и подчеркнул, что Германия помогала и помогает киевской армии поставками для самообороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы, чтобы ее отношения с Берлином были более конструктивными. Он также заверил, что Россия стремится выстроить с Германией отношения, основанные на принципах взаимоуважения и равенства.

18 января состоялась встреча Лаврова с его немецкой коллегой Анналеной Бербок. Дипломат в ходе своего визита в Москву отметила неоднозначную и сложную историю российско-германских отношений и сообщила, что ей важно было обозначить позицию кабмина ФРГ по установке обстоятельных и стабильных отношений с Россией.

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Варвара Кошечкина
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