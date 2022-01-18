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В России захотели конструктивных отношений с Германией

Глава МИД Лавров: Россия хотела бы более конструктивных отношений с ФРГ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия хотела бы, чтобы ее отношения с Германией были боле конструктивными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Его цитирует ТАСС.

Поприветствовав немецкого министра в Москве, Лавров заявил, что РФ хотела бы преодолеть накопившиеся проблемы в отношениях с Германией. Он также заверил Бербок в том, что Россия стремится выстроить с Германией отношения, основанные на принципах взаимоуважения и равенства.

Лавров также напомнил о послании Бербок в свой адрес, где глава МИД Германии заявила об исторических немецко-российских связях. Также министр иностранных дел России заявил, что отношения между двумя странами должны строиться на принципах взаимной ответственности.

17 января, в преддверии встречи Лаврова и Бербок, представители МИД России сообщили, что Берлин пытается вмешаться во внутриполитические процессы в России. В МИД рассказали, что на фоне введения экономических санкций Берлин не прекращает попытки вмешательства во внутренние дела России.

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Николай Чигасов
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