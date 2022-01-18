Режиссер «Лиги справедливости» впервые ответил на обвинения в харассменте

Американский режиссер Джосс Уидон, известный по проекту «Баффи — истребительница вампиров» и двум частям «Мстителей» для студии Marvel, впервые ответил на претензии со стороны актеров фильма «Лиги Справедливости» Галь Гадот и Рэя Фишера. Интервью публикует New York Magazine.

Уидон сказал, что проходит психотерапию и боится публично говорить о чем-либо с 2017 года. Отвечая на обвинения в харассменте на съемочной площадке, постановщик признался в желании «переспать со всеми актрисами». Однако отметил, что не имел сексуальных связей с артистами из «Баффи» и никому не причинял физического вреда.

Обвинения Галь Гадот режиссер назвал недопониманием. Он заявил, что английский язык для Гадот является не родным, а он мог употреблять сложные для ее понимания фразы. В комментарии журналу Гадот подчеркнула, что она прекрасно понимала Уидона. Постановщик также подчеркнул, что роль Рэя Фишера он сократил исключительно из-за плохой актерской игры и сценария — расовую дискриминацию со своей стороны он назвал безосновательной. В заключение Уидон обвинил фанатов Зака Снайдера в разрушении его карьеры и заявил, что не считает себя плохим человеком.

Ранее коллеги по киноиндустрии неоднократно заявляли о токсичном поведении Уидона на съемочной площадке. В феврале 2021-го звезды «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Уидона, создавшего сериал, в эмоциональном насилии и жестокости на съемках.