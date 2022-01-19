«Аэрофлот» рассказал детали скандала с Волочковой на борту самолета

Экипаж самолета авиакомпании «Аэрофлота», которым 18 января балерина Анастасия Волочкова прилетела в Москву с Мальдивских островов, заявил, что неоднократно устно и письменно предупреждал бывшую приму о недопустимом поведении на борту. Детали скандала сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии пресс-службы перевозчика.

В компании рассказали, что артистка отказывалась использовать защитную маску и распивала принесенный с собой в салон самолета крепкий спиртной напиток. «Пассажир вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих», — указано в сообщении.

В «Аэрофлот» добавили, что в ответ на просьбы членов летного состава соблюдать правила авиакомпании Волочкова «использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна».

«Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что по факту инцидента управление МВД на транспорте по ЦФО составило на Волочкову два протокола за мелкое хулиганство и отсутствие маски на борту воздушного судна. Знаменитости грозит арест до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей.

Артистка заявила, что будет судиться с бортпроводником. По словам знаменитости и ее спутника Сергея, именно стюард спровоцировал конфликт.

До этого сообщалось, что балерина на протяжении шести часов полета с Мальдивских островов в Россию скандалила с бортпроводниками из-за отказа надеть защитную маску.