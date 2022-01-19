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В МИД России заявили о намерении ограничиться соглашением по безопасности с США

Рябков: участие других стран, кроме США, в переговорах по безопасности контрпродуктивно

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

России необходимо достичь соглашения по безопасности в Европе прежде всего с США, участие других стран в переговорах будет контрпродуктивным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — заметил Рябков в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».

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Кроме того, Рябков объявил, что американская сторона готова на двусторонней основе работать с Российской Федерацией над сохранением стратегической стабильности и совершенствованием контроля над вооружениями.

19 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка, Россия и ЕС могут прийти к взаимопониманию в вопросах европейской безопасности. От имени Белого дома, Салливан призвал Москву принять решение, чтобы стороны могли достичь прогресса в переговорах.

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Николай Чигасов
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