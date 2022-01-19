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Диетолог перечислила снижающие риск инфаркта продукты

Диетолог Лавски: снизить высокий уровень холестерина, нужно есть лук, чеснок и бобовые

Фото: Pixabay

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски перечислила продукты, полезные для сердечно-сосудистой системы и снижающие риск инфаркта. Ее слова приводит РИА Новости.

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Лавски заявила, что сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире. «Поэтому крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов, контролем артериального давления и следить за уровнем холестерина», — отметила она. Специалист добавила, что для того, чтобы укрепить стенки сосудов, нужно употреблять витамин С. Больше всего он содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви, уточнила диетолог.

Чтобы снизить высокий уровень холестерина (который напрямую влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы), следует ежедневно есть сырые лук и чеснок, витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола. Лавски посоветовала употреблять красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи не реже трех раз в неделю. По ее словам, коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов — слабость сосудистой системы часто связывают с его нехваткой. Магний в орехах и семенах помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления.

Ранее врачи-диетологи из США назвали простые способы поддержать иммунную систему. Они рекомендуют употреблять больше продуктов, содержащих антиоксиданты, хорошо высыпаться и пить достаточное количество воды. «Антиоксиданты помогают улучшить иммунитет. Они содержатся в цитрусовых, гранатах или гранатовом соке и ягодах», — отметили эксперты.

Марина Совина
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