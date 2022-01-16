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Диетологи назвали простые способы поддержать иммунитет во время пандемии

Eat This, Not That!: во время пандемии важно есть больше овощей и пить зеленый чай

Фото: Сергей Норков / Unsplash

Врачи-диетологи из США назвали простые способы поддержать иммунную систему. Их советы публикует Eat This, Not That!

Во время пандемии специалисты рекомендуют употреблять больше продуктов, содержащих антиоксиданты, пить зеленый чай, есть овощи, хорошо высыпаться и пить достаточное количество воды. «Антиоксиданты помогают улучшить иммунитет. Они содержатся в цитрусовых, гранатах или гранатовом соке и ягодах», — отметила диетолог Эми Гудсон.

Кроме того, она советует пить зеленый чай, так как он содержит катехины — органические вещества, которые защищают клетки от повреждений. Гудсон также рекомендует есть больше продуктов, содержащих витамин C, так как он играет важную роль в производстве белых кровяных телец, защищающих организм от инфекций. «Многие не знают, что витамин C содержится в овощах, например, в шпинате, капусте, брокколи и зеленых бобах», — подчеркнула диетолог.

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Врач Кортни Д'Анджело напоминает, что для поддержания крепкого иммунитета необходимо хорошо высыпаться. «Во время сна в организме производятся молекулы, борющиеся с инфекциями. Если их выработка прерывается из-за малого количества сна, это может серьезно навредить иммунной системе», — объяснила доктор.

Она также напомнила, что необходимо каждый день выпивать достаточное количество воды, так как уровень жидкости в организме является ключевым фактором его нормальной работы. «Обезвоживание замедляет работу иммунной системы, а клетки иммунитета прекращают производиться в нужном количестве», — подытожила Д'Анджело.

Ранее американские диетологи назвали напитки, которые могут ускорить старение головного мозга. По мнению специалистов, стоит пить меньше сладких и алкогольных напитков.

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Никита Савин
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