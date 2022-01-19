Промоушен Нурмагомедова пригласил очередного бывшего бойца UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Импа Касанганай присоединился к промоушену Eagle FC, владельцем которого является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает MMA Junkie.

28-летний американец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Касанганай может дебютировать 11 марта на турнире Eagle FC 46. Ранее организация пригласила других бывших участников UFC, таких как Кевин Ли и Диего Санчес.

Касанганай провел четыре схватки в рамках UFC. Он покинул организацию спустя три месяца после поражения от Карлстона Харриса. Всего на счету Касанганая девять побед при двух поражениях.

Eagle FC проведет первый турнир в США 28 января. Ивент пройдет в Майами, возглавит его схватка Сергея Харитонова и Тайрона Спонга.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. После завершения карьеры бойца он выкупил права на Gorilla FC, провел ребрендинг организации. Теперь промоушен существует под названием Eagle FC.