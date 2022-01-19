Стало известно о назначении нового главы службы собственной безопасности ФСИН

Управление собственной безопасности ФСИН России возглавил Андрей Щугорев, он стал новым начальником подразделения вместо уволенного Сергея Дюкова. Об этом стало известно Znak.com от источников в силовых структурах.

До своего назначения Щугорев был заместителем руководителя главного управления собственной безопасности МВД. По данным правозащитного проекта Gulagu.net, Дюкова уволили 30 декабря 2021 года.

28 декабря 2021 года президент России Владимир Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Анатолия Якунина, который пробыл в этой должности немногим больше года. Ранее глава государства освободил от должности Александра Калашникова, который был назначен главой ФСИН в конце 2019 года. Новым директором ведомства стал генерал Аркадий Гостев, до этого назначения он занимал пост замглавы МВД. А в апреле 2021 года президент освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что по факту пыток в системе ФСИН возбуждено 17 уголовных дел, уволены свыше 10 человек. Президент пообещал разобраться в данном вопросе, отметив, что пытки в колониях — общемировая проблема, требующая развития пенитенциарной системы.