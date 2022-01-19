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Пожилой белорус отправил в газету предложения по Конституции и оказался в СИЗО

Белорусская газета сдала силовикам пенсионера, который негативно отозвался о Конституции

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Белорусские силовики задержали и посадили в СИЗО пожилого мужчину из Гомельской области, который отправил в местную газету свои предложения по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает портал Reform.by.

Речь идет о 68-летнем белорусском пенсионере Николае Витикове из деревни Терюха. По данным портала, в начале января сельчанин прислал в газету «Маяк» несколько негативных отзывов о роли Всебелорусского народного собрания (ВНС) в обновленной Конституции. 14 января к нему домой нагрянули правоохранители, провели обыск и заявили о возбуждении против него уголовного дела по статье о разжигании ненависти и вражды. Вскоре белорус оказался в изоляторе.

Позже об этой ситуации вышла заметка в самой газете «Маяк». Ее редакция намекнула, что сама сдала Витикова силовикам, так как в его предложениях содержались «фашистские лозунги», «поливание грязью» руководства страны и «иудин поцелуй в каждой строчке». Полный текст письма мужчины журналисты публиковать при этом не стали.

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«Вот и местечковый "протестун" нынче выдворен в СИЗО, где в спокойной задушевной беседе со следователем делится своими "одноклеточными" мыслями по теории белорусского государственного строя и практике применения административного и уголовного кодекса к отдельно взятому сельскому провокатору. Как говорится, по Сеньке и шапка», — похвастались в «Маяке» результатами доноса.

По статье о разжигании вражды пенсионеру грозит от трех до пяти лет тюремного заключения. По неподтвержденной информации, ранее задержанный занимал пост в сельском совете депутатов, а накануне ареста хотел организовать в деревне диалоговую площадку по обсуждению поправок в основной закон.

Утверждение проекта новой Конституции Белоруссии должно состояться на референдуме. Несколькими месяцами ранее администрация президента страны официально объявила, что граждане имеют право направлять свои предложения на этот счет местным органам власти и СМИ.

18 января белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что изменения в основной закон на самом деле «ему абсолютно не нужны», но он согласился пойти на этот шаг из-за резонанса в белорусском обществе. «Если уж откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов. Есть, чем заниматься», — заверил президент.

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Михаил Кириллов
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