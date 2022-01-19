Правительство Молдавии согласилось на введение режима ЧП

Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения в республике. С соответствующим заявлением выступила молдавский премьер Наталья Гаврилица. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей», — подтвердила решение Гаврилица.

В стране объявлена готовность к введению режима ЧП из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». Молдавия просит у компании рассрочку по расчетам за январь, однако российская корпорация пока не согласилась на предложение Кишинева.

Противоречия по газовому контракту у Молдавии и «Газпрома» возникли из-за чрезмерного роста цен на природный газ. Кишинев в сентябре продлил контракт с компанией и обязался выплатить долги, однако на оплату текущих январских поставок у «Молдовагаза» денег не хватает.

В парламенте республики уже в курсе ситуации и ранее заявляли о вероятном введении ЧП. Такое развитие событий допустил спикер парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.