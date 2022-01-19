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Спорт

Губерниев высказался о допинге у лидеров сборной Норвегии по лыжным гонкам

Журналист Губерниев: норвежские лыжники неоднократно попадались на приеме допинга

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о допинг-скандалах с участием лидеров сборной Норвегии по лыжным гонкам. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Журналист обратил внимание на то, что норвежцы неоднократно попадались на приеме запрещенных препаратов. «Есть факты — три лидера Норвегии связаны с допингом: Мартин Сундбю, Тереза Йохауг и Марит Бьорген. Совпадение? Не думаю», — заявил он.

В октябре прошлого года Бьорген в биографической книге «Сердце победителя» рассказала, как сдала положительный допинг-тест на чемпионате мира-2017 в Лахти. Спортсменка оправдала это тем, что принимала препарат для сдвига менструального цикла. Объяснение устроило Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), из-за чего Бьорген не была наказана.

Норвежка — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов. Она завоевала 15 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых.

Сундбю — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. В 2016 году он был пойман на употреблении допинга, превысив дозировку противоастматического препарата сальбутамола. В 2017 году олимпийскую чемпионку и 14-кратную чемпионку мира Йохауг также дисквалифицировали на 13 месяцев из-за обнаруженных в ее допинг-пробе следов запрещенного препарата клостебола.

Анастасия Борисова
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