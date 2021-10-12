Норвежская лыжница-чемпионка рассказала о скрытой FIS положительной допинг-пробе

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген в биографической книге «Сердце победителя» рассказала, как сдала положительный допинг-тест на чемпионате мира-2017 в Лахти. Отрывок приводит VG.

Норвежская спортсменка рассказала, что получила сообщение из Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) после марафона на ЧМ. В нем говорилось, что антидопинговая лаборатория в Лахти нашла отклонения в ее пробе. Причиной провала теста стал прием Бьорген препарата для сдвига менструального цикла.

Лыжница отправила письмо с объяснениями в FIS, в котором говорилось, что препарат не был выведен из организма из-за обезвоживания перед стартами. Объяснение устроило организацию, из-за чего расследование было завершено, а информация о допинге в крови норвежки скрыта. «Допинговое дело не открывали. Все осталось между мной, FIS и моими тренерами», — подытожила она.

На чемпионате мира в Лахти Бьорген выиграла четыре золотые медали. В апреле 2018 года она объявила о завершении карьеры. Норвежка — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов. Она завоевала 15 медалей, восемь из которых золотые, четыре серебряные и три бронзовые.