Норвежская олимпийская чемпионка высказалась против участия россиян в Играх

Норвежская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских лыжников от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает VG.

«Если это правда о допинг-системе в России, то я не хочу их видеть на Олимпиаде», — заявила спортсменка.

По мнению лыжницы, ситуация с российской сборной сложная: «Виноваты ли русские лыжники, как и те, кто использовал допинг? Они отстранены, но иначе. Это не такая же ситуация, как с положительными допинг-пробами».

FIS 1 декабря приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.

В ноябре Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил этих спортсменов от участия в Играх, а также лишил Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.