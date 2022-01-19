Гузеева удивилась строгим ковид-ограничениям в европейской столице

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева удивилась строгим правилам посещения общественных мест, введенным из-за коронавируса в Берлине. Звезда также выразила уверенность в том, что в России действуют менее жесткие ковид-ограничения. Об этом она рассказала в сторис Instagram.

Телеведущая сняла видео с прогулкой по Берлину. «Здесь, если у тебя нет QR-кода или наисвежайшего ПЦР-теста за очень большие деньги, ты не попадешь никуда. Ты можешь описаться, можешь умолять пропустить тебя на одну минуточку, надеть десять масок… Нет. Никуда не пропустят, никуда не попадешь», — описала ограничения в европейской столице телеведущая.

По мнению актрисы, такой свободы относительно коронавирусных ограничений, как в России, нет ни в какой другой стране. В связи с этим ведущая посоветовала россиянам наслаждаться жизнью. «Мы (россияне — прим. "Ленты.ру") по правилам жить не привыкли. У нас на все свое мнение, мы протестные. Поэтому у нас все не очень хорошо», — заключила Гузеева.

Ранее телеведущая рассказала, что после перенесенного коронавируса иногда испытывает немотивированную агрессию по отношению к окружающим. По мнению артистки, проблемы с настроением — последствие COVID-19. Она также пожаловалась на ухудшение памяти из-за коронавируса.

Гузееву госпитализировали в конце сентября. Телеведущая провела в московской больнице №40, которая находится в Коммунарке, почти месяц. После выписки звезда назвала свое лечение кошмаром.