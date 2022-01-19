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Попадание ракеты в вертолет Ми-17 показали на видео

Поражение вертолета Ми-17 ВВС Афганистана ракетой показали на видео

Вертолет Ми-17, который поразили противотанковой ракетой, показали на видео. Военно-транспортный вертолет принадлежал Военно-воздушным силам Афганистана. Соответствующую запись опубликовал пользователь Twitter, сообщает «Российская газета».

В публикации отмечают, что запись сделана в марте 2021 года. На ролике виден полет Ми-17 правительственных сил. Оператор запечатлел момент попадания противотанковой ракеты по вертолету. Снаряд лишил Ми-17 хвостовой балки. После этого машина начала терять высоту и упала.

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24 декабря

Ранее в январе издание Defence Blog сообщило, что Украине передадут вертолеты в рамках военной помощи США. Украинские военные получат Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали ВВС Афганистана.

В декабре 2021 года издание Flight Global выпустило справочник World Air Forces 2022. Многоцелевые машины Ми-8/Ми-17 стали вторыми в мировом рейтинге военных вертолетов.

В ноябре стало известно, что вертолеты бывших ВВС Афганистана перевезли на военную базу в США. Для транспортировки вертолетов использовали самолет Ан-124-100 «Руслан».

Даниил Иринин
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