Украина получит весной афганские вертолеты

Вооруженные силы Украины весной могут получить новые вертолеты в рамках военной помощи США. Американская сторона намерена передать вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали Военно-воздушным силам (ВВС) Афганистана. Об этом сообщает Defence Blog.

Издание отмечает, что украинской стороне планируется передать пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Первую партию машин отправят весной.

В публикации подчеркивается, что около 20 вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 афганских ВВС находятся за пределами страны. Состояние этих машин неизвестно.

В декабре 2021 года журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В мировом рейтинге военных вертолетов российские многоцелевые машины семейства Ми-8/Ми-17 стали вторыми.

В ноябре канал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи Украине афганских вертолетов. Американские чиновники настаивают на передаче техники, которую изначально приобрели для военных Афганистана.

