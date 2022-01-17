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Украина получит весной афганские вертолеты

Defence Blog: украинские военные получат бывшие афганские вертолеты в рамках помощи США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вооруженные силы Украины весной могут получить новые вертолеты в рамках военной помощи США. Американская сторона намерена передать вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали Военно-воздушным силам (ВВС) Афганистана. Об этом сообщает Defence Blog.

Издание отмечает, что украинской стороне планируется передать пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Первую партию машин отправят весной.

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В публикации подчеркивается, что около 20 вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 афганских ВВС находятся за пределами страны. Состояние этих машин неизвестно.

В декабре 2021 года журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В мировом рейтинге военных вертолетов российские многоцелевые машины семейства Ми-8/Ми-17 стали вторыми.

В ноябре канал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи Украине афганских вертолетов. Американские чиновники настаивают на передаче техники, которую изначально приобрели для военных Афганистана.

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Даниил Иринин
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