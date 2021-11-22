США использовали советский самолет для перевозки вертолетов

Самолет Ан-124-100 «Руслан» советской разработки использовали для перевозки вертолетов в США. Самолет компании Maximus Air Cargo перевез вертолеты Ми-17 бывших Военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана на авиабазу ВВС США Дэвис-Монтан в Аризоне. Об этом сообщает The Drive.

Три вертолета доставили в США, чтобы предотвратить использование машин «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Самолеты российского производства законсервируют. В публикации предположили, что «Руслан» перевез вертолеты, которые афганские пилоты оставили в Узбекистане. В августе на авиабазу Термез прибыло 24 вертолета Ми-17, UH-60 и 22 легких самолета.

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Компания Maximus Air Cargo, которая базируется в аэропорту Абу-Даби, использует один самолет Ан-124-100 и два Ил-76ТД. Перевозчик эксплуатирует «Руслан», который достроили в Киеве в 2003 году.

Ранее самолет Ан-124 «Руслан» использовали для доставки прототипа российского однодвигательного истребителя Checkmate в ОАЭ. Перспективный истребитель показали на Dubai Airshow.

В сентябре издание Defence Express предположило, что украинская авиапромышленность зависит от ресурса самолетов Ан-124-100 «Руслан». Последние самолеты этого типа выйдут из летной годности в 2040-х годах.

В августе польское издание Defence24 оценило состояние парка Военно-воздушных сил России. В публикации отметили, что состояние парка Ил-78 и Ан-124 свидетельствует о регрессе ВВС.

