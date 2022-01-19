Родственница Градского назвала недействительным его брак с Коташенко

Наталья Градская, двоюродная сестра певца Александра Градского, назвала недействительным его брак с актрисой Мариной Коташенко в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Родственница назвала ограбление вдовы подставой. «Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас», — заявила она, добавив, что Градский «умирал один в квартире». «Это все бред, не верю. Противно даже!» — подчеркнула Градская.

По мнению сестры покойного музыканта, Коташенко действовала из корыстных интересов по указанию «наставников». Саму ситуацию с ограблением она назвала позором. «Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!» — заключила родственница, отметив, что «на воре и шапка горит».

Об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске стало известно 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.