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Избавление России от вложений в госдолг США объяснили

Экономист Беляев назвал сокращение Россией вложений в гособлигации США политическим жестом

Фото: Gary Cameron / Reuters

Сокращение Россией вложений в гособлигации Соединенных Штатов Америки (США) можно считать политическим жестом, который демонстрирует экономическую независимость. Об этом рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, у отказа от вложений в госдолг США есть несколько причин.

Россия в очередной раз уменьшила свои вложения в гособлигации США с 3,7 миллиарда долларов до 2,4 миллиарда долларов.

Валютные резервы и прочие активы государства не хранятся в наличной форме, они должны быть размещены в каких-то финансовых инструментах, главные требования к которым — это надежность, и в меньшей степени —доходность, объяснил экономист.

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По его словам, в течение длительного времени наиболее подходящими по этим двум параметрам выглядели ценные бумаги США, но в последние годы ситуация стала меняться. Позиция США на мировой арене становится уже не безусловно доминирующей, экономика Штатов теснится Китаем и вызывает определенные опасения, уточнил Беляев.

Кроме того, на сокращение Россией вложений в гособлигации США повлияло ухудшение политических отношений. «США проводят одностороннюю политику угроз по отношению к нашей стране и пытаются реализовывать какие-то экономические санкции в наш адрес. Сначала это были торговые ограничения, сейчас они уже переходят в финансовую сферу. Потенциально такие риски существуют, и для того, чтобы обезопасить свои средства от возможных негативных действий со стороны США, осуществляется уход от их бумаг», — отметил экономист.

Также это действия в рамках общего курса на дедолларизацию российской экономики, то есть освобождения от долларовых транзакций, утверждает Беляев.

В декабре президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона долларов. Таким образом, Байден предотвратил потенциальный дефолт страны по госдолгу, отмечает телеканал CNBC. Ожидается, что увеличение лимита задолженности позволит американскому правительству покрывать свои обязательства до 2023 года.

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Екатерина Смирная
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