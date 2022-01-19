Россия избавилась от американского госдолга

Россия в ноябре продолжила избавляться от вложений в американские гособлигации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

Российские вложения в американский госдолг снизились с 3,7 миллиарда долларов на начало ноября до 2,4 миллиарда долларов по итогам месяца. При этом долгосрочные инвестиции в российском портфеле составили 101 миллион долларов, а краткосрочные — 2,308 миллиарда долларов.

Больше всего американских государственных долговых бумаг на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам осени 2021 года составляли 1,34 и 1,081 триллиона соответственно.

В декабре президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона долларов. Таким образом, Байден предотвратил потенциальный дефолт страны по госдолгу, отмечает телеканал CNBC. Ожидается, что увеличение лимита задолженности позволит американскому правительству покрывать свои обязательства до 2023 года.

