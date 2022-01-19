ДНР обвинила Украину в подготовке диверсий в Донбассе

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит диверсионные атаки на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, вблизи линии соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщается на сайте ведомства.

По информации разведки Народной милиции, командир сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган отдал указания 8-му полку спецназначения о подготовке и проведении терактов.

«Под удар попадут объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, — сказал Басурин. — Первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач. В дальнейшем планируется провести ряд терактов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства».

Эти действия, по словам представителя ведомства, ВСУ планирует проводить под видом военнослужащих Народной милиции ДНР и Сил специальных операций Вооруженных сил России. Маневры диверсантов будут зафиксированы на видео для представления в качестве доказательств в международных организациях.

«С целью реализации вышеуказанного сценария в 8-м полку специального назначения ВСУ сформировано шесть диверсионных групп. Их подготовку проводили британские специалисты», — отметил Басурин.

Среди целей ВСУ он назвал обвинение России в создании поводов для развязывания агрессии против Украины, дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения и создание паники среди жителей приграничных населенных пунктов. В заключение представитель Народной милиции призвал международные наблюдательные организации обратить внимание на «готовящиеся преступные действия украинской стороны».

Ранее в январе источник CNN сообщил, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. По его словам, диверсии могут начаться за несколько недель до военного вторжения. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что наступление Москвы может начаться в период с середины января до середины февраля.