В Кремле назвали уровень инфляции неприемлемым

Уровень инфляции в России не является приемлемым ни для кого, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что в настоящее время власти принимают «энергичные» меры для коррекции инфляции и ее возвращения к целевым показателям.

Песков добавил, что на ситуацию в экономике давят «внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию» к нынешним показателям. Комментируя курс рубля, спикер также признал, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту. Вместе с тем Песков отметил, что правительство и Центробанк справляются с задачей поддержания экономической микро- и макростабильности в экономике России. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил рост цен в стране открытостью отечественной экономики, так как инфляция носит импортируемый характер.

По данным Росстата, реальная инфляция в России в декабре 2021 года составила 8,39 процента — в прошлый раз показатель был таким высоким лишь в 2015-м. В декабре президент России Владимир Путин потребовал сделать все необходимое, чтобы подавить инфляцию. Он призвал защитить граждан от резких ценовых колебаний и поработать над повышением их доходов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что больше всего от скачка цен на продукты и услуги пострадали пенсионеры. В связи с этим власти приняли решение с 1 января 2022 года проиндексировать пенсии для неработающих пенсионеров выше уровня инфляции — на 8,6 процента. Пособия проиндексируют задним числом, а первые проиндексированные выплаты россияне получат в феврале 2022 года.