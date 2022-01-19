В ходе торгов на Мосбирже днем в среду, 19 января, курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на 1 процент, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме роста в 15:00 доллар опускался до 75,87 рубля, евро — до 86 рублей. В начале торгов обе валюты стоили на рубль дороже. По состоянию на 16:10 доллар скорректировался до 76,16 рубля, евро — до 86,4 рубля.

Российский фондовый рынок также растет. После нескольких дней рекордного обвала индекс Мосбиржи поднимается на 4,3 процента, до 3473 пункта, индекс РТС — на 4,8 процента, до 1434 пункта.

Рубль укрепляется на фоне отсутствия новых негативных новостей по ситуации вокруг Украины, а также продолжающегося роста нефтяных котировок. Стоимость российского сорта Urals впервые с октября 2014 года преодолела отметку в 88 долларов за баррель.

Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков, чьи комментарии относительно переговоров с НАТО стали одним из триггеров для обвала рынка, объявил, что Москва не собирается атаковать, нападать и вторгаться на Украину. Ранее он же утверждал, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.