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Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Москву

Минобороны заявило о вылете самолетов с последними миротворцами РФ из Казахстана

Четыре самолета с последними миротворцами России вылетели из Казахстана в Москву. Об этом заявили в российском Министерстве обороны, сообщает в среду, 19 января, ТАСС.

В ведомстве пояснили, что представители командования миротворческим контингентом также возвращаются в Россию из Казахстана.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин пока не планирует официальных встреч с российскими миротворцами, вернувшимися из Казахстана.

Он добавил, что руководство страны готово рассмотреть предложения о наградах для участников миротворческого контингента, когда они поступят со стороны Министерства обороны и Генерального штаба.

Силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали покидать Казахстан еще 13 января. Миротворцы охраняли в республике 14 объектов, ни одно подразделение ни разу не получило приказа открыть огонь. События в Казахстане стали первым примером использования войск ОДКБ.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате.

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Анна Щербакова
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