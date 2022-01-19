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В школах Красноярска отменили массовую эвакуацию

Власти Красноярского края объявили об отмене эвакуации в начальных и средних школах

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Красноярского края объявили об отмене эвакуации в красноярских начальных и средних школах, а также религиозных учреждениях. Об этом сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что решение было принято в связи с тем, что со вчерашнего вечера на фоне множественных сообщений о минировании все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии. Также не планируется проведение эвакуации из религиозных учреждений, так как на всех объектах в связи с Крещением проведены необходимые проверки безопасности, а на охрану общественного порядка выставлены полицейские.

Ранее 19 января в Красноярске неизвестный сообщил о бомбе в детских садах. 18 января из-за угроз минирования в городе второй раз за неделю эвакуировали более 120 школ. Сообщения о возможных взрывах в школы Красноярска также поступали в четверг, 13 января. Тогда эвакуацию провели в 111 школах. Информация об угрозе оказалась ложной.

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Марина Совина
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