Названа причина многомиллионного штрафа Twitter в России

Таганский суд в декабре 2021 года оштрафовал Twitter на 10 миллионов рублей за отказ удалить публикации с упоминанием ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), его создателя Алексея Навального и других участников фонда, а также пост с оценкой стрельбы в Пермском государственном университете. Причину многомилионного штрафа для соцсети назвал ТАСС.

Уточняется, что соответствующие публикации в Twitter содержали призывы к участию в несанкционированной акции 18 сентября 2021 года, сведения о деятельности ФБК, его основателя Алексея Навального, участников фонда Марии Певчих и Леонида Волкова, а также оценку массового убийства в Пермском государственном университете, которое произошло 20 сентября 2021 года.

Роскомнадзор направил владельцу Twitter уведомления об ограничении доступа к этим публикациям. «В установленный законом срок — в течение суток с момента получения уведомления — вышеприведенная информация с информационного ресурса Twitter не удалена», — говорится в решениях суда, с которыми ознакомился ТАСС. В связи с этим на компанию были составлены два протокола по статье 13.41 административного кодекса РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Таганский суд Москвы рассмотрел протоколы 16 декабря. Как сообщалось ранее, соцсеть признали виновной в административных правонарушениях и назначили ей два штрафа общей суммой 10 миллионов рублей.

18 января стало известно, что компания Meta (бывшая Facebook) оспорила оборотный штраф в почти два миллиарда рублей, назначенный за неудаление запрещенной информации. В Таганский суд Москвы поступила соответствующая апелляционная жалоба.

