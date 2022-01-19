Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Лацио
1:0
(ДВ)
Завершен
Удинезе
Кубок Италии|1/8 финала
Кёльн
1:1
(3 : 4)
Завершен
Гамбург
Кубок Германии|1/8 финала
Мюнхен-1860
0:1
Завершен
Карлсруэ
Кубок Германии|1/8 финала
Брайтон энд Хоув Альбион
0:1
2-й тайм
live
Челси
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Спорт

Усик рассказал о потере больших денег из-за политической позиции

Украинский боксер Александр Усик: много денег я потерял за свою политическую позицию

Фото: Pavlo_bagmut / Globallookpress.com

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик потерял большие деньги из-за политической позиции. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой.

«Достаточно много денег я потерял за свою позицию, но не жалею об этом. Деньги — это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно восполнить», — поделился боксер. Усик заявил, что на Украине у него нет рекламных контрактов. «Ситуация такова, что с хейтом, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов», — добавил он.

25 декабря 2021 года мэр Киева Виталий Кличко высказался об отношении к Усику. Политик и бывший боксер заявил, что спортсмен является проукраинцем, так как всегда представляет свою страну и поднимает украинский флаг.

Усик — уроженец Симферополя. Регулярные поездки боксера в Крым к родственникам не раз становились поводом для конфликтов с украинскими журналистами.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США собрались ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине
Женщина сделала селфи на фоне тонущей машины
Усик рассказал о потере больших денег из-за политической позиции
В Донбассе заметили боевиков «Правого сектора»
Иммунолог назвал группы риска при омикрон-штамме
Госдеп связал изменение конституции Белоруссии с размещением ядерных сил России
В ЛНР посчитали Украину площадкой для реализации программ ЦРУ
Москвичи массово пожаловались на условия жизни в одном из районов города
Нашедшую на улице кошелек москвичку признали виновной в краже
В Великобритании «Северный поток-2» назвали несовместимым с действиями России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter