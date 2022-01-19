Усик рассказал о потере больших денег из-за политической позиции

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик потерял большие деньги из-за политической позиции. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой.

«Достаточно много денег я потерял за свою позицию, но не жалею об этом. Деньги — это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно восполнить», — поделился боксер. Усик заявил, что на Украине у него нет рекламных контрактов. «Ситуация такова, что с хейтом, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов», — добавил он.

25 декабря 2021 года мэр Киева Виталий Кличко высказался об отношении к Усику. Политик и бывший боксер заявил, что спортсмен является проукраинцем, так как всегда представляет свою страну и поднимает украинский флаг.

Усик — уроженец Симферополя. Регулярные поездки боксера в Крым к родственникам не раз становились поводом для конфликтов с украинскими журналистами.