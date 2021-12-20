Виталий Кличко высказался о политических взглядах Усика

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью YouTube-каналу «5 канал» высказался об отношении к украинскому боксеру Александру Усику.

Политик и бывший боксер заявил, что спортсмен является проукраинцем, так как всегда представляет свою страну и поднимает украинский флаг. «Он всегда подчеркивает — я крымчанин, Крым — это Украина, я люблю Украину, я украинец. Но кому-то не нравятся его взгляды», — добавил он.

В сентябре Кличко поздравил Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Он вручил тяжеловесу символический подарок: пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который был изготовлен в 2018 году. По мнению Кличко, подарок будет мотивировать Усика завоевать настоящий пояс, которого ему недостает.

Усик — уроженец Симферополя. Регулярные поездки боксера в Крым к родственникам не раз становились поводом для конфликтов с украинскими журналистами.