Нутрициолог порекомендовала восстанавливающий работу кишечника продукт

Нутрициолог Ольга Ковиненко порекомендовала россиянам восстанавливающий работу кишечника и благотворно сказывающийся на метаболизме продукт. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, ученые доказали, что люди, которые предпочитают растительные жиры животным, испытывают меньше проблем со здоровьем и лучше выглядят. В первую очередь нутрициолог посоветовала попробовать масло МСТ. «Это своего рода диетическое масло со среднецепочечными триглицеридами, которые не откладываются в жировые запасы, а быстро усваиваются организмом. Масло МСТ благотворно сказывается на метаболизме, снижает аппетит и улучшает работу ЖКТ, понижает холестерин и помогает усвоению магния и кальция, является антиоксидантом и укрепляет иммунитет», — заключила Ковиненко.

«Самые полезные масла для жарки — твердые (у них высокая точка дымления). В их число входят кокосовое масло, масло гхи, утиный жир. Для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла», — заявила она. По словам нутрициолога, эти масла делают на дубовых прессах, и они не окисляются из-за отсутствия контакта с металлом.

«Еще полезны масла холодного отжима. Правда в процессе их изготовления все равно приходится нагревать емкость до 65-90 градусов. Такая температура нагрева в 5-8 раз меньше, чем у рафинированного масла», — добавила эксперт.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева назвала опасные продукты, которые не следует покупать в магазине. По мнению Дробышевой, к этой категории относится пастеризованное молоко, а также рафинированные и дезодорированные масла. «Такие масла являются сильнейшим канцерогеном», — предупредила она россиян. Вред для здоровья могут представлять и сладкие йогурты, но уже по другой причине. Они содержат большое количество сахара, поэтому при частом употреблении повышается риск диабета и ожирения.