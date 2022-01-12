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Нутрициолог предупредила россиян об опасных продуктах из магазинов

Нутрициолог Дробышева: пастеризованное молоко и рафинированное масло опасны для здоровья

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Нутрициолог Анна Дробышева назвала опасные продукты, которые не следует покупать в магазине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Дробышевой, к этой категории относится пастеризованное молоко, а также рафинированные и дезодорированные масла. «Такие масла являются сильнейшим канцерогеном», — предупредила она россиян.

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Вред для здоровья могут представлять и сладкие йогурты, но уже по другой причине. Они содержат большое количество сахара, поэтому при частом употреблении повышается риск диабета и ожирения.

Дробышева считает, что от круп быстрого приготовления мало пользы, поскольку в них нет клетчатки. То же самое относится к пакетированным сокам. «Ни о каких натуральных фруктах в подобных соках не может быть и речи», — утверждает она.

При покупке куриного мяса также нужна осторожность. «Чтобы куриное мясо было недорогим, производители пичкают кур гормонами и антибиотиками, — говорит нутрициолог. — Также куриное мясо — комфортная среда для размножения патогенных микроорганизмов, способных выживать даже при заморозке».

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Олег Парамонов
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