Российская пенсионерка зарезала домогавшегося ее во время мытья посуды мужчину

В Республике Саха (Якутия) к семи годам колонии общего режима была приговорена 54-летняя российская пенсионерка, убившая 63-летнего мужчину. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, 5 июля 2021 года женщина находилась в гостях у своей жертвы и вместе с ним распивала алкоголь. После она занялась мытьем посуды, и в этот момент россиянин начал ее домогаться. Попытка мужчины склонить ее к интимным отношениям не понравилась пенсионерке, она попросила остановиться, а когда тот не прекратил, то ударила его ножом в грудь, который как раз и мыла.

Удар оказался смертельным, мужчина скончался на месте происшествия. Женщина сбежала, а тело обнаружил позже брат погибшего, который пришел его навестить. СКР возбудил в отношении пенсионерки уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном.

Ранее 19 января сообщалось, что в Новосибирской области предстанет перед судом 33-летний местный житель, обвиняемый в убийстве друга ножницами и лопатой.

