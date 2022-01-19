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Спорт

Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет «Зенита» для успехов в Европе

Тренер «Зенита» Семак: клубу сложно конкурировать в ЛЧ из-за недостаточно высокого бюджета

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его клубу сложно конкурировать в Лиге чемпионов из-за недостаточно высокого бюджета на фоне других участников еврокубка. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

45-летний специалист подчеркнул, что финансовые возможности клуба позволяют ему лидировать в национальном чемпионате, однако для успехов на международном уровне их не хватает. Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет в сравнении с конкурентами в Лиге чемпионов.

«Можно ли говорить о выходе из группы в ЛЧ? Хотелось бы услышать аргументы. Ставить задачу такую мы определенно должны. Но в ЛЧ у нас 25-й или 26-й бюджет среди участников. А выходят в плей-офф 16 команд», — заявил он.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место. Сине-бело-голубые выступали в квартете H, где играли против «Ювентуса», «Челси» и «Мальме».

Николай Костюков
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