Легкоатлетка Клишина снялась в джинсовых мини-шортах

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина снялась в джинсовых мини-шортах. Пост доступен в Instagram легкоатлетки.

«Спорт открыл для меня возможность путешествовать. Уже сбилась со счета стран, которые удалось посетить», — так сопроводила фото 31-летняя Клишина. За несколько часов публикация набрала более семи тысяч лайков.

28 декабря 2021-го Клишина заявила, что не уверена, что вернется в Россию. Спортсменка уже восемь лет проживает на территории США. По ее словам, она уже воспринимает США как дом. «Но я с огромным удовольствием приезжаю в Россию и стараюсь это делать как можно чаще», — добавила Клишина.

Клишина регулярно публикует откровенное фото в социальных сетях. В частности, в начале декабря прошлого года она предстала перед фанатами в красном купальнике. У россиянки 371 тысяча подписчиков в Instagram.

На прошедших летом 2021 года Олимпийских играх в Токио Клишина не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации прыгунья получила травму и была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.