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Россия собралась довести до конца расследование гибели журналистов в ЦАР

Посол России в ЦАР: расследование гибели российских журналистов в ЦАР продолжится

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следственный комитет России совместно с правительством Центральноафриканской Республики доведет до конца расследование гибели российских журналистов в ЦАР. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике, передает РИА Новости.

«Более чем три года назад в ЦАР погибли три российских журналиста. Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца», — заявил в интервью агентству посол России в ЦАР Александр Бикантов.

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Кроме того, он рассказал предполагаемые подробности случившегося. По предварительным данным, трех журналистов из России — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченкова — убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Бикантов отметил, что журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю, на которой их и остановили боевики. В декабре 2020 года 3R напала на столицу ЦАР Банги, погибло много мирных жителей, напомнил посол. Он также добавил, что армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги.

В январе 2020 года зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что основным мотивом убийства журналистов считается грабеж. Однако с этой версией не согласилась вдова одного из погибших. По ее словам, предположение следователей было выдвинуто без доказательств.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены 30 июля 2018 года при невыясненных обстоятельствах. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что частная военная компания (ЧВК) «Группа Вагнера» работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота.

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Николай Чигасов
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