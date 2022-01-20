Военный историк объяснил роль вооруженных батальонов в обороне Украины

Роль территориальных вооруженных батальонов на Украине — это основа для партизанского движения в случае вторжения России. Логику создания Киевом отрядов ополчения на местах объяснил военный историк Евгений Норин в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«На Украине прекрасно понимают, что в случае чего им не удастся отбиться от регулярных российских сил. Поэтому они делают довольно логичную штуку: с одной стороны, готовятся к партизанщине, с другой — готовятся давить любые восстания, если таковые возникнут на их территории», — прокомментировал Норин решение украинских властей создать вооруженный батальон в каждом районе.

По мнению военного историка, Киев видит в таком подходе способ устранить проблемы, с которыми украинцы столкнулись в Донбассе и Крыму в 2014 году, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли оказать серьезное сопротивление противнику. «Вспомните события в Крыму. Все прошло очень гладко по той причине, что с украинской стороны огонь открыли всего один раз. Массовая стрельба — это совсем другое дело. А такой батальон может сыграть свою роль, просто устроив стрельбу с жертвами, обозначив сопротивление», — объяснил Норин.

На Украине в период активной фазы конфликта в Донбассе уже действовали другие иррегулярные воинские соединения. Это были добровольческие батальоны, формировавшиеся преимущественно из украинских националистов. У таких отрядов разная судьба — кого-то взяли в структуру внутренних войск, но многие подразделения разогнали, оставив бывших участников боевых действий даже без статуса ветерана.

Ранее глава МИД Украины показал государственному секретарю США Энтони Блинкену историко-этнографическую карту Украины, куда авторы включили Кубань и отдельные районы других российских областей.