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69-я параллель

На Чукотку пришли аномальные морозы

На Чукотке температура воздуха опустилась до минус 37 градусов

Фото: @romankopin

На Чукотку пришли сильные морозы — температура воздуха опустилась до минус 37 градусов. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, такая температура ощущается как минус 60 градусов.

В среду, 19 января, глава Чукотского автономного округа Роман Копин в своем Instagram сообщил, что в Анадыре и в поселке Угольные Копи из-за сильных морозов отменяются занятия в школах.

Копин добавил, что аномально низкие температуры сохранятся в российском регионе до конца недели.

Ранее в Якутии российские дети покатались на карусели в минус 48 и поразили иностранцев. Они назвали детей сверхлюдьми и рассказали, что сами не выходят из дома при температуре минус пять градусов.

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Анастасия Шейкина
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