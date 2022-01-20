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Цена никеля побила десятилетний рекорд

Цены никеля в ходе торгов побили максимум с 2011 года

Фото: Shutterstock

Цены на никель во время торгов побили десятилетний рекорд и достигли 24,43 тысячи долларов за тонну — это максимум с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов LME. Объем запасов никеля на LME с октября 2021 года снижался каждый день, показатель рухнул с более чем 143 тысяч тонн до 94 830 тонн, уточняет Reuters.

Ралли на рынке обусловлено несколькими факторами. Как объясняет Bloomberg, в первую очередь это связано с перебоями в цепочке поставок и истощением запасов на фоне восстановления спроса.

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«Помимо недавнего ослабления ликвидности в Китае, чрезвычайно ограниченное предложение металла является ключевым фактором ралли», — подтвердил аналитик Shanghai East Asia Futures Ван Юэ. Спрос на никель растет и потому, что металл является одним из ключевых материалов для создания аккумуляторных батарей электромобилей.

Еще один фактор роста цен — опасения по поводу снижения поставок из Индонезии, крупнейшего в мире поставщика никеля. Страна собирается ввести налог на экспорт никелевой продукции в этом году. Аналитик BMO Capital Markets Колин Хэмилтон сообщил, что для того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение запасов никеля в 2022 году, его поставки должны будут увеличиться на 200 тысяч тонн.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году медь, никель и графит начнут доминировать в спросе на полезные ископаемые. К этому моменту уровень потребления меди со стороны экологически чистых энергетических технологий вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.

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Платон Щукин
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