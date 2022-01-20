Российский миллиардер назвал «новое золото»

Из-за развития низкоуглеродной экономики спрос на медь в ближайшие годы будет только расти и превышать предложение. Таким образом, этот металл станет для мира «новой нефтью» или даже «новым золотом». Такой прогноз в своей статье для Всемирного экономического форума в Давосе сделал российский миллиардер, основной акционер группы USM Алишер Усманов.

Он пояснил, что название оправдано списком отраслей, напрямую зависящих от меди. Это телекоммуникации, электромобили и аккумуляторные батареи, системы возобновляемых источников энергии, улавливание и хранение углерода.

Интерес Усманова к меди связан с тем, что в группу USM входит компания «Удоканская медь». Бизнесмен объяснил, что в связи с этим группа плотно занимается изучением проблем, связанных с добычей и использованием металла.

Он сослался на данные Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что к 2040 году медь, никель и графит начнут доминировать в спросе на полезные ископаемые. К этому моменту уровень потребления меди со стороны экологически чистых энергетических технологий вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.

В свою очередь Банк Америки ожидает, что годовой рост потребления меди только за счет технологий, необходимых для перехода к нулевому уровню выбросов, достигнет 3,6 процента к 2030 году. При этом, подчеркивает Усманов, заменить медь по сути нечем, мировое замещение не превышает 1 процента и большей частью касается кабельной промышленности.

Миллиардер предлагает три способа справиться с дефицитом меди в ближайшие годы. В первую очередь речь идет об инвестициях в геологоразведку и новые проекты. Кроме того, поддержку оказала бы разработка технологий для повышения добычи и производительности, а также более эффективное использование переработки медного лома.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что «новой нефтью» для России станет услуга по захоронению углекислого газа, который можно закачивать в нефтегазовые пласты.