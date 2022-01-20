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В Алма-Ате откроют пантеон погибших в беспорядках

Президент Казахстана поручил построить в Алма-Ате пантеон погибших в массовых беспорядках

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил властям Алма-Аты организовать проведение конкурса на лучший эскиз пантеона погибших в массовых беспорядках, который в будущем планируют открыть в память о событиях начала января 2022 года. Об этом пишет портал «Vласть» со ссылкой на главу города Бакытжана Сагинтаева.

По его словам, о проведении конкурса будет объявлено в течение ближайших дней. При этом мэр не стал вдаваться в подробности мероприятия, а также не указал, где именно власти планируют построить мемориальное сооружение.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. Позже он объявил о стабилизации обстановки в республике и постепенном выводе иностранных войск.

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Михаил Кириллов
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