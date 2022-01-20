Сбивший и зарезавший школьницу подполковник полиции предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы бывший подполковник полиции Антон Безчетвертев предстанет перед судом. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

По данным следствия, преступление было совершено 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава. Полицейский возвращался с рыбалки на белом автомобиле Toyota и случайно сбил девочку, после чего пять раз ударил ее ножом, чтобы скрыть факт аварии. Когда школьница скончалась, он скрылся с места преступления.

Виновного удалось задержать по горячим следам. После случившегося его уволили из органов внутренних дел. 31 июля Безчетвертева арестовали на два месяца. Против меры пресечения бывший подполковник МВД не возражал и частично признал свою вину.