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Бывший футболист «Реала» получил тюремный срок за групповое изнасилование

Экс-игрока «Реала» Робиньо приговорили к тюремному заключению за групповое изнасилование
Робиньо

Робиньо. Фото: Marcello Casal Jr / Wikimedia

Бывшего игрока мадридского «Реала» Робиньо приговорили к тюремному сроку за групповое изнасилование. Об этом сообщает UOL.

37-летний бразилец получил девять лет тюремного заключения за преступление, совершенное в 2013 году. Тогда футболист (на тот момент игрок «Милана») и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.

Наказание экс-футболисту «Реала» было назначено пять лет назад, однако адвокаты Робиньо безрезультатно пытались оспорить решение суда. Теперь, когда приговор был подтвержден, итальянская сторона требует у Бразилии выдать им футболиста. Но, поскольку конституция Бразилии не признает экстрадицию, европейский суд может требовать только отбывания Робиньо наказания на родине.

Робиньо выступал за «Реал» с 2005 по 2008 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании.

15 января американский нападающий ярославского клуба «Локомотив» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней. Преступление произошло в 2011 году, на тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.

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Дарья Коршунова
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