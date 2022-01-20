Бывший футболист «Реала» получил тюремный срок за групповое изнасилование
Бывшего игрока мадридского «Реала» Робиньо приговорили к тюремному сроку за групповое изнасилование. Об этом сообщает UOL.
37-летний бразилец получил девять лет тюремного заключения за преступление, совершенное в 2013 году. Тогда футболист (на тот момент игрок «Милана») и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.
Наказание экс-футболисту «Реала» было назначено пять лет назад, однако адвокаты Робиньо безрезультатно пытались оспорить решение суда. Теперь, когда приговор был подтвержден, итальянская сторона требует у Бразилии выдать им футболиста. Но, поскольку конституция Бразилии не признает экстрадицию, европейский суд может требовать только отбывания Робиньо наказания на родине.
Робиньо выступал за «Реал» с 2005 по 2008 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании.
15 января американский нападающий ярославского клуба «Локомотив» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней. Преступление произошло в 2011 году, на тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.