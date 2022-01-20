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Минаков оценил отказ главы UFC включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA

Минаков об отказе Уайта включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов: солидарен с ним

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков считает справедливым отсутствие соотечественника Хабиба Нурмагомедова в тройке лучших спортсменов в истории по версии главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Так на случившееся бывший чемпион Bellator отреагировал в интервью РБК.

«Уайт составлял этот рейтинг в расчете на количество защит чемпионского пояса, скорее всего. В этом плане я с ним солидарен», — заявил Минаков. Он также отметил, что Нурмагомедов провел в организации только три года и всего несколько раз защитил чемпионский титул. При этом боец отметил, что спортсмен является мощной фигурой для России.

19 января в числе трех величайших бойцов MMA Уайт назвал Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера, а также Джона Джонса. Все трое выступали в UFC и становились чемпионами промоушена.

Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе весной 2018-го. Россиянин трижды защитил титул, одолев таких соперников, как Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гейджи.

Алексей Гусев
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