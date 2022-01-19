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Спорт

Глава UFC отказался включить Нурмагомедова в топ-3 лучших бойцов в истории

Глава UFC Дэйна Уайт не включил в тройку величайших бойцов россиянина Хабиба Нурмагомедова

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал тройку величайших бойцов в истории. Его слова приводит BJPenn.

В топ-3 Уайта попал бразильский боец Андерсон Силва, канадец Жорж Сен-Пьер, а также чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Отмечается, что бывший чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов в этот список включен не был.

Дагестанский боец завершил карьеру осенью 2020 года. В своем последнем поединке россиянин в третий раз в карьере защитил пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Джастином Гейджи. После этого глава UFC неоднократно общался с Нурмагомедовым относительно возможного возобновления карьеры.

Нурмагомедов становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Гейджи. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

Анастасия Борисова
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