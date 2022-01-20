Обязательную маркировку животных в России призвали проводить за счет государства

Принятие закона об обязательной маркировке домашних животных в России станет полезным решением, считает президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина. В разговоре с «Лентой.ру» она выразила мнение, что с населением по этому вопросу надо провести разъяснительную работу, а затраты на чипирование кошек и собак государство должно взять на себя.

Кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Об этом в интервью «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой Минсельхоз России.

По словам депутата, министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. В его нынешней редакции речь идет только о сельхозживотных. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки, в том числе, и домашних питомцев, но они были исключены из документа.

По словам Бурматова, люди спрашивают, куда исчезли поправки о кошках и собаках, поскольку «их регистрации люди ждут больше всего». Депутат подчеркнул, что учет животных необходим, кроме того, он должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной, чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца.

Зашли не с той стороны

По словам Комагиной законопроект об обязательной регистрации животных — это то, с чего стоило начинать комплексный подход к регулированию численности животных.

«Сначала приняли закон о безответственном обращении с животными, который по сути в пустоту запустили. Прописали, как гуманно обращаться с животными, но никто не подумал, как это будет выполняться. Через три года законотворцы доросли до того, что надо ввести какую-то ответственность. Опять же эксперты, я в том числе, стали говорить о том, что без обязательной регистрации эти штрафы не заработают. То есть вот таким путем они наконец сообразили, что надо делать эту регистрацию, потому что иначе людей невозможно привлечь к ответственности», — высказалась юрист в области зоозащиты.

Похожие на закон об обязательной маркировки предложения уже поступали в Госдуму раньше, добавила Комагина. Однако они серьезно не рассматривались, утверждает она. «Сейчас доросли до всеобщей регистрации, что зоозащитники приветствуют», — отметила она.

Подготовительные меры

До принятия закона необходимо провести ряд подготовительных мер, считает юрист. Так, отметила Комагина, прежде всего необходимо утвердить вид маркировки животных.

Поскольку законопроект в первоначальном виде касался только сельскохозяйственных животных, то и методы маркировки там предусмотрены в первую очередь для скота. Для домашних животных, собак и кошек, самыми удобным и прогрессивным способом маркировки является чипирование. Развитые страны, которые успешно справляются с этой проблемой, подтверждают это Анастасия Комагина президент фонда «Забытые животные»

Она отметила, что метка должна быть трудно отделимой от животного, но не приносить ему неудобств. Кроме этого, для учета животных необходимо создать единую базу. «Нужна единая, унифицированная база. Бывает так что приносят животное с чипом, но сканер его не считывает, потому что база другая. Вести учет животных в гроссбухах или в таблицах Excel тоже не подходит», — подчеркнула зоозащитница.

Также необходимо провести разъяснительную работу с гражданами. «Надо дать время для населения. Как минимум для просвещения. Нужно разъяснить, что это не несет никакой опасности. У нас народ нервный, всякое могут надумать. Вакцинация это доказывает. Нужно рассказать, для чего это делается и в чем плюсы», — высказалась Комагина.

Кого коснется маркировка

В большинстве стран, где уже ведут учет питомцев, вопрос маркировки касается собак, сообщила президент фонда помощи животным «Забытые животные». Однако если хозяин кошки беспокоится за своего питомца, то он должен иметь право самостоятельно чипировать своего подопечного.

В вопросе обязательного учета нужно сосредоточиться на собаках. Кошками, хомячками мы займемся когда решим назревшую проблему с собаками Анастасия Комагина президент фонда «Забытые животные»

За чей счет маркировка

Маркировку нужно проводит за счет государства, считает юрист. Кроме этого, если в будущем у властей появятся планы по налогообложению хозяев питомцев, то необходимо подумать о гибком подходе в этом вопросе. В пример Комагина привела действующую систему налогообложения хозяев питомцев в Германии. «Там существует такая система: если ты берешь собаку из приюта, ты вообще не платишь за нее налоги. А если ты купил собаку бойцовской породы, то ты платишь за нее налог около 1000 евро в год. Это довольно справедливый подход, я считаю. Если у нас введут налоги на домашних питомцев, хотелось бы, чтобы это было не оголтелое обложение данью всех подряд», — подчеркнула она.

По ее мнению, ответственные владельцы питомцев в любом случае изыщут средства за своего подопечного, однако появятся и те, кто просто начнет избавляться от своих животных. «Поэтому хотелось бы, чтобы вопрос с налогами был продуман и разъяснен в достаточной мере», — резюмировала юрист.

Цена чипирования на настоящий момент составляет около 250-300 рублей, сообщила Комагина. Однако она может подняться из-за активного спроса. Поэтому вопросом маркировки животных должно заниматься государство, считает юрист.

Ввести учет домашних и бездомных животных предложил в мае прошлого года президент России Владимир Путин. Он поручил правительству до 1 декабря подготовить соответствующий законопроект.