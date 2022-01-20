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Зюганов объяснил необходимость признания независимости ДНР и ЛНР

Глава КПРФ Зюганов: признание независимости ДНР и ЛНР обеспечит безопасность их жителей

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет исключительным шагом по обеспечению безопасности проживающих там граждан. Так его необходимость объяснил председатель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов, пишет РИА Новости.

По словам лидера партии, данное решение «позволит всем вздохнуть облегченно и не смотреть, как там терпят унижения граждане, в том числе и россияне».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает возможным комментировать предложение КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до того, как документ рассмотрит Государственная Дума. Также первый зампредседателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что предложение КПРФ является поспешным.

19 января депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. «Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», — подчеркнули парламентарии.

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Юлия Ямпольская
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