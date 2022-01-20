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В Госдуме назвали поспешными предложения о признании ДНР и ЛНР

Депутат Водолацкий назвал поспешными предложения фракции КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Предложения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подготовленные думской фракцией КПРФ, являются поспешными. Так их назвал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

Он отметил, что считает необходимым добиться более весомого решения, обозначенного в требованиях. Заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором, а также обвинить в том, что она пытается забрать пол-Украины, уточнил депутат.

«Учитывая то, как сегодня проходят переговоры между Россией и США, мы выдвинули двенадцать требований, на которые должны быть даны письменные ответы и гарантии безопасности, естественно нам необходимо добиться от США и НАТО ответов на все эти пункты», — подчеркнул Водолацкий. По его словам, если НАТО и Соединенные Штаты откажутся от предложений России, власти приступят к реализации плана «Б».

Под планом «Б» депутат понимает защиту национальных интересов России, в том числе защиту от внешних угроз, «чтобы не дай бог со стороны Харькова или Чернигова к нам не прилетали натовские ракеты».

19 января депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Согласно документу, парламентарии считают обоснованным признание ДНР и ЛНР.

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Юлия Ямпольская
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