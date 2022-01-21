Полицию обвинили в бездействии после похищения жены экс-судьи ВС Чечни

В нижегородском отделении «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) обвинили полицию в бездействии и отсутствии реакции после похищения Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам представителя организации, они обращались в дежурные части МВД, ФСБ, в прокуратуру и Следственный комитет. «В общем, тут даже не то что "когда убьют, приходите", а даже "когда убьют, все равно не приходите, потому что мы делать ничего не будем"», — добавили в комитете.

В организации отметили, что женщину увезли не представители криминального мира, а именно полицейские.

Ранее «Комитет против пыток» сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

В Кремле прокомментировали данные о похищении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация выглядят как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.