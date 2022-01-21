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Стало известно о решении фанатов «Спартака» бойкотировать матчи команды

Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фанатские объединения московского «Спартака» приняли коллегиальное решение о бойкоте матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID. Об этом сообщает Telegram-канал «Арена Незыгарь».

Как стало известно источнику, поклонники красно-белых провели встречу, на которой присутствовали лидеры основных фанатских группировок. Несмотря на существующие разногласия, болельщикам удалось достигнуть консенсуса.

Было решено, что бойкот начнет действовать с возобновления сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после зимней паузы, а не с момента вступления закона в силу. Болельщиков, которые проигнорируют решение, исключат из фанатского движения и пожизненно объявят персонами нон-грата. Официальное объявление о бойкоте ожидается на следующей неделе.

30 декабря закон о введении Fan ID подписал президент России Владимир Путин. Система была опробована в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Алексей Гусев
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